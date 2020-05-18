Оренбург, , 11:54 — REGNUM В Оренбургской области семьи, которые лишились жилья в многоквартирном доме в поселке Первомайский, получат материальную помощь из регионального бюджета, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

На заседании областного правительства принято решение о выделении 7,725 млн рублей из резервного фонда жильцам восьми квартир сгоревшего дома. На эти средства погорельцы смогут купить новое жилье в Первомайском районе.

Напомним, крупный пожар в жилом доме по ул. Мирной в поселке Первомайский произошел в ночь на 27 ноября 2019 года. После пожара восьмиквартирный дом не пригоден для проживания.

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