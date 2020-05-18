Вашингтон, , 11:58 — REGNUM Демократы используют коронавирус, чтобы лишить президента США предвыборных митингов, полагает сын и советник президента страны Эрик Трамп в интервью Fox News.

Эрик Трамп считает, что команда Джо Байдена, предполагаемого кандидата в президенты от Демократической партии, рада держать своего кандидата на изоляции, чтобы ограничить количество ошибок, которые он делает, и избежать низкой явки на его мероприятиях.

«Байдену это нравится. Байден не может выйти на сцену, не совершив ужасной ошибки. Я имею в виду, что даже из своего подвала он делает ужасные ошибки каждый божий день. Так что его кампания в восторге от того, что он не собирается выходить», — сказал Трамп.

Противники Трампа, считает он, думают, будто отнимают у действующего президента самый большой инструмент, «который заключается в том, чтобы каждый раз выходить на арену с 50 000 человек». Поэтому, когда речь заходит об ограничениях, направленных на сдерживание распространения коронавируса, демократы будут по максимуму использовать эти ограничения до самого дня выборов — 3 ноября.

«И знаете, что? После 3 ноября коронавирус волшебным образом внезапно исчезнет и исчезнет», — уверен Трамп.