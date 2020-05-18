Киев, , 11:56 — REGNUM На Украине суд пытаются подменить «активистами», заявил депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Александр Дубинский, комментируя дело одесского радикала Сергея Стерненко. Видеозапись опубликована 18 мая на Youtube-канале политика.

«Мы с вами находимся на грани полного уничтожения судебной системы, когда кто убийца, насильник, вор и грабитель будут решать не суды, а некие «активисты», — рассказал он.

Дубинский рассказал, что так называемые «активисты» защищают Стерненко, поскольку понимают, что его дело станет прецедентом, после которого к ответственности могут привлечь их самих.

«Подозрение Стерненко в совершении убийства — шаг к наведению порядка в стране», — считает депутат.

Напомним, ранее бывший руководитель одесского «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Сергей Стерненко пришёл в СБУ, где узнал, что по одному из уголовных производств, касающихся убийства, он проходит как потерпевший, а по второму — как свидетель.

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