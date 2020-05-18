Кванджу, Южная Корея, , 11:53 — REGNUM Посол США в Южной Корее Гарри Харрис поблагодарил в социальных сетях местное правительство города Кванджу за предоставление двух тысяч дезинфицирующих средств для рук жителям Сан-Антонио.

В сообщении в Twitter он подчеркнул, что Кванджу и Сан-Антонио являются городами-побратимами и местные власти данных административных единиц поддерживают тесные связи на протяжении почти сорока лет.

Известно, что Кванджу и Сан-Антонио установили братские отношения в феврале 1982 года, после чего местные власти городов сотрудничали в различных сферах, включая экономику, окружающую среду, культуру и искусство.

Ранее, посол США в Южной Корее поблагодарил южнокорейское правительство за предоставление двух миллионов масок Федеральному агентству по управлению в чрезвычайных ситуациях США.

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Города-побратимы — города, между которыми установлены постоянные дружественные связи для взаимного ознакомления с жизнью, историей и культурой.