Москва, , 11:46 — REGNUM США буквально бросают в бой все последние возможные резервы для того, чтобы предотвратить постройку «Северного потока — 2», считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 18 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова американского сенатора Теда Круза, который пригрозил российской корпорации «Газпром» санкциями, если газопровод «Северный поток — 2» будет достроен.

«Единственное, что им остается, это прямые военные действия. Надеюсь, что у Теда Круза хватит ума не совершать каких-то военных операций против РФ и даже каких-то попыток диверсий на строящемся газопроводе, что вполне возможно, кстати, — сказал Шаповалов. — Может быть, американцы попытаются взорвать газопровод теми или другими способами. Не случайно наш трубоукладчик перемещался в Балтийское море под тщательной охраной вооружённых сил, что свидетельствует о том, что американцы способны на всё».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее американский сенатор Тед Круз (Техас) пригрозил российской государственной корпорации «Газпром» санкциями, если она достроит газопровод «Северный поток — 2».