Москва, 18 мая 2020, 11:46 — REGNUM США буквально бросают в бой все последние возможные резервы для того, чтобы предотвратить постройку «Северного потока — 2», считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 18 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова американского сенатора Теда Круза, который пригрозил российской корпорации «Газпром» санкциями, если газопровод «Северный поток — 2» будет достроен.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее американский сенатор Тед Круз (Техас) пригрозил российской государственной корпорации «Газпром» санкциями, если она достроит газопровод «Северный поток — 2».