Москва, , 11:43 — REGNUM Угрозы очередных санкций против проекта «Северный поток — 2» — это совершенно неприкрытая борьба против экономического роста России, против благосостояния её граждан, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 18 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова американского сенатора Теда Круза, который пригрозил российской государственной корпорации «Газпром» санкциями, если она достроит газопровод «Северный поток — 2».

«Заметьте, как деградирует повестка санкционного режима. Американцы начинали с выспренных заявлений о защите прав и свобод человека, вводя санкции против России, а заканчивают тем, что просто откровенно заявляют: «Мы не дадим вам обогатиться, а будем обогащаться сами», — сказал Шаповалов. — На всём протяжении возведения газопровода «Северный поток — 2» США пытаются предотвратить его постройку всеми возможными способами. О чём это свидетельствует? О том, что сильно проигрывает американский капиталист из-за того, что дешёвый и качественный российский газ будет в большем количестве конкурировать с дорогим американским газом в Европе. Видимо, не такое хорошее экономическое положение у США, что им приходится пускаться во все тяжкие».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Круз заявил, что в том случае, если Россия решится достроить газопровод «Северный поток — 2», то в отношении госкорпорации «Газпром» автоматически будут введены санкции, которые американские законодатели одобрили ещё в декабре 2019 года.