Москва, 18 мая 2020, 11:43 — REGNUM Угрозы очередных санкций против проекта «Северный поток — 2» — это совершенно неприкрытая борьба против экономического роста России, против благосостояния её граждан, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 18 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова американского сенатора Теда Круза, который пригрозил российской государственной корпорации «Газпром» санкциями, если она достроит газопровод «Северный поток — 2».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Круз заявил, что в том случае, если Россия решится достроить газопровод «Северный поток — 2», то в отношении госкорпорации «Газпром» автоматически будут введены санкции, которые американские законодатели одобрили ещё в декабре 2019 года.