Антананариву, , 11:47 — REGNUM Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина призвал граждан страны употреблять специальный напиток COVID Organics (CVO), якобы позволяющий излечиться от COVID-19. Об этом 18 мая сообщает местная газета L'express de Madagascar.

«Давайте выпьем этот травяной чай, чтобы защитить себя, свою семью и своих соседей. Больше не будет смертей», — приводит издание слова главы государства.

Заявление последовало спустя несколько часов после того, как в Мадагаскаре от заболевания COVID-19 скончался первый пациент.

Примечательно, что указанный напиток распространялся бесплатно в трех регионах Мадагаскара, наиболее пострадавших от эпидемии. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) скептически отнеслась к эффективности CVO.

Напомним, на сегодняшний день число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Мадагаскаре превысило 304. Свыше 100 человек уже выздоровели.