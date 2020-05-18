Антананариву, 18 мая 2020, 11:47 — REGNUM Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина призвал граждан страны употреблять специальный напиток COVID Organics (CVO), якобы позволяющий излечиться от COVID-19. Об этом 18 мая сообщает местная газета L'express de Madagascar.
«Давайте выпьем этот травяной чай, чтобы защитить себя, свою семью и своих соседей. Больше не будет смертей», — приводит издание слова главы государства.
Заявление последовало спустя несколько часов после того, как в Мадагаскаре от заболевания COVID-19 скончался первый пациент.
Примечательно, что указанный напиток распространялся бесплатно в трех регионах Мадагаскара, наиболее пострадавших от эпидемии. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) скептически отнеслась к эффективности CVO.
Напомним, на сегодняшний день число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Мадагаскаре превысило 304. Свыше 100 человек уже выздоровели.