Москва, , 11:36 — REGNUM Завтра, 19 мая, комитет Госдумы по природным ресурсам обсудит борьбу с лесными пожарами, передает корреспондент ИА REGNUM.

В ходе онлайн-слушаний планируется рассмотреть три блока вопросов. В первом блоке участники обсудят проблемы финансирования регионов и работы по запрету сельскохозяйственных палов.

Во втором блоке будут рассматриваться эффективность выполнения поручения президента РФ и принятые меры по отмене «зон контроля».

В третий блок войдут вопросы, касающиеся мониторинга леса и раннего обнаружения пожаров, оценки ущерба для здоровья жителей и экономики субъектов РФ, а также участие волонтеров в тушении пожаров.

Предполагается, что в слушаниях примут участие депутаты Госдумы, представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, общественных и добровольческих организаций.