Киев, , 11:37 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям страны по случаю очередной годовщины начала депортации крымских татар. Обращение опубликовала 18 мая пресс-служба офиса президента Украины.

«Мы верим, что обязательно наступит день, когда Крым вернётся в Украину. Крымские татары и украинцы вернутся к родным очагам», — заявил он.

В ночь на 18 мая на здании офиса президента Украины разместили световую проекцию, символизирующую солидарность с крымскими татарами.

Популярный украинский блогер Анатолий Шарий отметил, что Зеленский начал «скорбеть» по депортированным татарам уже утром, в то время как о жертвах одесского Дома профсоюзов вспомнил 2 мая лишь к концу дня.

«Если бы в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая погиб крымский татарин, то Владимир Зеленский с утра бы выразил соболезнования. А не к 16:30. Стук-стук. Это стучат в дно снизу», — написал он на своём Telegram-канале.

Ранее МИД Украины призвал международное сообщество остановить российские «репрессии» в Крыму. Украинские дипломаты, как правило, называют «репрессиями» задержание сотрудниками ФСБ членов исламистских группировок. Аналогичной деятельностью занималась СБУ во время пребывания Крыма в составе Украины, но об этом украинские власти предпочитают не вспоминать.

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Как сообщало ИА REGNUM, Крым вошёл в состав России в 2014 году после проведения референдума, на котором жители полуострова поддержали эту идею. Поводом для волеизъявления стал государственный переворот в Киеве, результаты которого крымчане не признали.