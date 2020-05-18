Киев, 18 мая 2020, 11:37 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям страны по случаю очередной годовщины начала депортации крымских татар. Обращение опубликовала 18 мая пресс-служба офиса президента Украины.
В ночь на 18 мая на здании офиса президента Украины разместили световую проекцию, символизирующую солидарность с крымскими татарами.
Популярный украинский блогер Анатолий Шарий отметил, что Зеленский начал «скорбеть» по депортированным татарам уже утром, в то время как о жертвах одесского Дома профсоюзов вспомнил 2 мая лишь к концу дня.
Ранее МИД Украины призвал международное сообщество остановить российские «репрессии» в Крыму. Украинские дипломаты, как правило, называют «репрессиями» задержание сотрудниками ФСБ членов исламистских группировок. Аналогичной деятельностью занималась СБУ во время пребывания Крыма в составе Украины, но об этом украинские власти предпочитают не вспоминать.
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Как сообщало ИА REGNUM, Крым вошёл в состав России в 2014 году после проведения референдума, на котором жители полуострова поддержали эту идею. Поводом для волеизъявления стал государственный переворот в Киеве, результаты которого крымчане не признали.