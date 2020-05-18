18 мая 2020 | Время чтения 12 мин

Станислав Стремидловский, , 11:32 — REGNUM Обнародовано послание папы Римского Франциска по случаю Всемирного дня медбрата и медсестры, передает Vatican News (Ватикан). Понтифик отмечает, что в период пандемии мы по-новому открыли для себя фигуру медбрата и медсестры, которые играют в обществе незаменимую роль. Медицинские братья и медицинские сестры заботятся о больных коронавирусной инфекцией, нередко подвергая риску собственное здоровье. Доказательством тому служит печальная статистика смерти медицинских работников при исполнении своих обязанностей. «Я молюсь о них, Господь знает каждого по имени, как и обо всех жертвах этой эпидемии, — пишет папа. — Да подаст Воскресший каждому из них райский свет, а их семьям — утешение веры». Он подчеркивает, что медбратья и медсестры «решили ответить «да» на особое призвание: быть добрыми самарянами, берущими на себя заботу о жизни и о ранах ближнего. Проводя лечебные процедуры, эти защитники и служители жизни вселяют отвагу, надежду и доверие». Упоминая о нравственной ответственности этих медицинских работников, Франциск подчеркивает, что она определяется критерием «человеческого и очеловечивающего отношения к больному». Перед уникальностью каждой ситуации никогда недостаточно лишь следовать протоколу: необходимо постоянно прилагать усилия, чтобы проявлять внимание к каждому человеку. «Вы относитесь к «святым по соседству», вы — образ Церкви как полевого госпиталя», — подчеркивает понтифик. Во многих странах, читаем в послании, пандемия показала многочисленные недостатки системы здравоохранения. «Я обращаюсь к руководителям наций во всем мире с призывом инвестировать в здоровье как в первичное общее благо, укрепляя структуры и принимая на работу больше медбратьев и медсестер», — призывает папа Франциск.

Иван Шилов © ИА REGNUM

Префект Секретариата по экономике Хуан Антонио Герреро Альвес рассказал о реальной финансово-экономической ситуации Ватикана в период пандемии. Он подчеркнул, что Святой престол нельзя сравнивать с предприятием, его цель — не получение прибыли. Когда Ватикан планирует бюджет, речь идет о бюджете миссии. И здесь цифры сравнимы с бюджетом среднестатистического американского университета. В период между 2016 и 2020 годами доходы и расходы практически не менялись: доходы составили около 270 миллионов евро, а расходы — около 320 миллионов. 45% уходит на зарплату сотрудникам (причем в Ватикане зарплаты не так высоки, как многие себе представляют), столько же — на текущие расходы, и 7,5% — на благотворительность. Дефицит бюджета в последние годы составлял от 60 до 70 миллионов. Говоря о «бюджете миссии», префект пояснил это на примере коммуникации: о словах и деятельности папы Ватикан информирует на 36 языках, в том числе посредством радио, телевидения, интернета, газеты, что включает деятельность типографии, издательства, Зала печати и так далее. Система коммуникации Святого престола «поглощает» около 15% бюджета, там работают более 500 человек. Еще 10% идет на расходы апостольских нунциатур. 10% — на Восточные Церкви, нередко преследуемые или находящиеся в диаспоре. Нуждающимся католическим общинам предназначено еще 8,5% бюджета. Затем идут расходы на Конгрегации по прославлению святых и Конгрегацию вероучения и другие. Кроме того, определенных расходов требует сохранение наследия человечества в ватиканской библиотеке и в ватиканских архивах. Помимо этих расходов, Ватикан платит налоги Итальянской Республике: они составляют 6%.

В Черногории прошли уличные протесты, манифестанты сталкивались в полицией, сообщает L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa (Рим, Италия). Причиной стал вызов на допрос ночью епископа Будимлянско-Никшичского Иоанникия и восьми священников Сербской православной церкви, после чего они были заключены под стражу на 72 часа. Обвинения связаны с проведенным в Никшиче крестным ходом в честь святого Василия Острожского. Это было квалифицировано как нарушение запрета о карантине. Епископы и священники не запрашивали разрешения на проведение крестного хода, который на самом деле был организован местным населением, которое по своей собственной инициативе собралось в большом количестве перед собором Никшича. Эта новость быстро распространилась в регионе, где в последние месяцы вновь обострилась напряженность в связи с принятием парламентом Черногории закона о свободе вероисповедания, который предусматривает, что местные религиозные общины должны представить доказательства прав на управляемое ими имущество. Верующие вышли на улицы в конце 2019 года в Белграде и нескольких черногорских городах в поддержку Сербской православной церкви, поскольку, по их мнению, этот «неконституционный и дискриминационный» закон был направлен на то, чтобы лишить Сербский патриархат собственности в Черногории, включая средневековые монастыри и церкви, и зарегистрировать ее в качестве государственной. Московский патриархат выступил в защиту Сербской православной церкви в Черногории. Председатель отдела внешних церковных связей митрополит Иларион заявил, что «Русская православная церковь глубоко встревожена арестом черногорской полицией епископа Иоанникия и клириков».

Арест епископа Будимлянско-Никшичского Иоанникия и священников возродил давний спор между Сербской церковью и правительством Черногории, пишет La Croix (Париж, Франция). Исполнительный директор черногорской неправительственной организации «Политикон» Йована Марович заявила, что верующие в настоящее время демонстрируют «потерю терпения» на фоне того, что диалог, начатый в феврале, был прерван эпидемией коронавируса. «Даже если есть вопросы относительно актуальности организации крестного хода во времена пандемии, следует отметить, что ни оппозиция, ни правительство не говорят о возобновлении переговоров насчет закона о свободе вероисповедания, когда условия станут подходящими», — отмечает она. 2020 год важен для Черногории с точки зрения выборов. «Правительство использует коронавирус, чтобы выбрать наиболее подходящую для голосования дату, в то время как часть оппозиции использует мобилизацию против закона о свободе вероисповедания в своей кампании», — подчеркивает эксперт, которую беспокоит атмосфера, не способствующая демократическим выборам.

Митрополит Черногорский и Приморский Амфилохий предупреждает, что власти Черногории своими действиями провоцируют гражданскую войну, информирует Katolicka Agencja Informacyjna (Варшава, Польша). «Это правительство продолжает творить преступления 1738 года», — возмущенно воскликнул митрополит перед зданием суда в Никшиче, где рассматривали дело об аресте епископа Будимлянско-Никшичского Иоанникия и священников. Амфилохий напомнил, что тогда, в XVIII веке, власти содрали кожу с живого тогдашнего епископа Будвы, а сегодня они продолжают заниматься разобщением людей и так сохраняют свою власть в Черногории. Митрополит отметил, что действия властей провоцируют гражданскую войну, добавив, что «у нас уже было слишком много кровопролития».

16 мая после 72 часов ареста епископ Иоанникий и священники были выпущены на свободу, рассказывает KATHPRESS (Вена, Австрия). Их встречали массы верующих. Епископ призвал людей, встречающих его, подготовиться к «долгой борьбе». По его словам, «мы хотим религиозной свободы»! Иоанникий подверг резкой критике правительство за нарушения Конституции. В то же время он похвалил сотрудников полиции, которые во время его задержания вели себя «более чем правильно» по отношению к нему. Большинство черногорцев принадлежат к Сербской православной церкви. В течение нескольких месяцев они протестовали против закона о свободе вероисповедания, который заставит Церковь расстаться с многими принадлежащими ей зданиями. Черногорские власти поддерживают Черногорскую православную церковь, которая не признана мировым православием.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган продолжает в своих выступлениям на тему пандемии коронавируса осуждать «геополитические силы и акторов», которые, по его мнению, в этой чрезвычайной ситуации преследуют планы ослабления Турции, передает Agenzia Fides (Ватикан). В воскресенье, 11 мая, Эрдоган в качестве вдохновителей «антитурецкой враждебности» упомянул тех, кого он назвал «армянским и греческим лобби». Как заявил президент, «мы полны решимости укреплять республику», и «недовольные и саботажники не смогут остановить этот священный марш». По словам Эрдогана, «мы не оставим места для ФЕТО, Рабочей партии Курдистана, армянского и греческого лобби и враждебных центров, базирующихся в странах Персидского залива. Мы продолжим разочаровывать тех, кто думает, что они загоняют нас в угол, сковывают цепями, разрушая нашу экономику через иностранные финансовые институты». Также он заявил, что турецкие власти не допустят, чтобы «остатки меча» пытались осуществлять деятельность в Турции. Выражение «остатки меча», имеющее библейское происхождение, в турецкой версии обычно используется как оскорбительное название христиан, переживших резню армян, греков и ассирийцев в Османской империи.

Журнал Gerçek Hayat издательской группы Yeni Safak, которая принадлежит семье зятя президента Турции, обрушился с обвинениями в адрес константинопольского патриарха Варфоломея, главного раввина Стамбула Исахака Калева и некоторых представителей армянской общины, сообщает AsiaNews (Рим, Италия). Их записали в группу поддержки движения проповедника Фетхуллаха Гюлена, изгнанного в США за противодействие Эрдогану. В специальном издании журнала описывается история движения Гюлена, определяемого как «архитеррорист», с религиозными меньшинствами в Турции и их лидерами, обвиняемыми в поддержке попытки государственного переворота 16 июля 2016 года. Константинопольский патриархат заявил, что эти заявления «являются полностью ложными и предвзятыми», а их «публикация вызывает огорчение у христиан, иудеев и мусульман и является безответственной, поскольку подрывает единство нашего народа». К сожалению, продолжает Фанар, такие публикации «крайне опасны и могут стать причиной опасных актов расизма и нетерпимости». Отреагировала и еврейская община в Стамбуле: «Мы осуждаем дискриминацию и провокации, вызванные необоснованными обвинениями в адрес нашего главного раввина. Эти ненавистнические публикации наносят ущерб Турции. Со своей стороны, мы надеемся на немедленное восстановление истины». Компании дезинформации и раньше бывали в Османской империи и Турции. Но сегодня, как отмечают эксперты, впервые немусульманские меньшинства открыто протестовали, давая понять, что они не потерпят таких злоупотреблений, как в прошлом.

Невозможно предсказать, когда и как страны Запада выйдут из кризиса, вызванного коронавирусом, сообщает Terrasanta.net (Милан, Италия). Но мы знаем, что произойдет в аналогичной ситуации в странах Ближнего Востока: новая, еще более отчаянная волна протестов. Чрезвычайная ситуация, вызванная пандемией, остановила протесты, которые от Ирака до Ирана, от Алжира до Ливана и Египта сотрясали различные режимы. Этакая вторая «арабская весна», которая была заглушена страхом заражения. До появления вируса главными героями были молодые люди, которые на Ближнем Востоке составляют 50% от общей численности населения. Это огромный потенциал разочарованных граждан, готовый взорваться. После того как вирус смогут обуздать, ближневосточные правительства должны будут найти ресурсы для устранения причиненного ущерба. И они не смогут мобилизовать ресурсы, доступные Европе или США, которые сами заняты своим восстановлением. Кроме того, резко сократился поток денежных переводов от мигрантов, что ранее позволяло стабилизировать обстановку.

Сенат США единогласно одобрил законопроект о санкциях в отношении китайских лидеров, причастных к преследованию мусульман-уйгуров, информирует Catholic News Agency (Инглвуд, США). Его авторами являются сенаторы Марко Рубио и Боб Менендес. Законопроект требует от госсекретаря США представлять Конгрессу доклады о лагерях для интернированных в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР), методах содержания под стражей и массового наблюдения, условиях содержания в лагерях, ситуации с принудительным трудом. Президенту США предложено осудить «злоупотребления» в СУАР и «настоятельно призвать Китай закрыть эти лагеря». Правозащитные группы приветствовали этот законопроект, в том числе комиссия США по международной религиозной свободе, которая заявила, что он «знаменует собой важную веху в защите религиозной свободы для уйгурских мусульман в Китае».

15 мая состоялась встреча главы Украинской греко-католической церкви архиепископа Святослава Шевчука с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой по просьбе последнего, пишет Католицький Оглядач (Львов, Украина). Во время встречи министр дал высокую оценку деятельности УГКЦ на международной арене. Он поблагодарил за сотрудничество между УГКЦ и МИД Украины, особенно «за отстаивание интересов нашего государства, распространение правды о войне на Украине, содействие в том, что касается поддержки со стороны других государств или общин нашей страны». Кулеба одобрительно высказался о социальном служении, поддержке и защите прав украинцев, оказавшихся в особых обстоятельствах в контексте коронавирусного кризиса. Он поблагодарил Церковь за то, что она сегодня является пристанищем и поддержкой для верных, в которой они могут найти утешение, защиту и помощь. Во время встречи стороны согласовали планы сотрудничества на будущее в разных странах мира. Со своей стороны Шевчук поблагодарил министра за готовность сотрудничать с Церковью. Архиепископ подчеркнул, что епархии и приходы УГКЦ в разных странах мира заинтересованы в сотрудничестве с представительствами украинского государства.

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; британского католического портала The Tablet; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; украинского информационного портала Католицький Оглядач; российского католического портала Рускатолик.рф; российской католической газеты «Сибирская католическая газета».