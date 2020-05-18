Москва, , 11:29 — REGNUM Правительство РФ поддержало законопроекты, обязывающие раскрывать гражданам информацию, значимую при выборе страховой компании. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 мая, об этом сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»).

Законопроектами устанавливается обязанность включения во все договоры страхования информации о размере страховой премии, которую граждане сегодня уплачивают страховым компаниям.

В частности, одним законопроектом вносятся изменения в Гражданский кодекс, согласно которым размер страховой премии признаётся существенным условием договора. Вторым законопроектом конкретизируется, что в социально значимых договорах (в том числе в сфере туризма, потребительского кредита, договора страхования жилого помещения) страховщикам необходимо будет раскрывать полную информацию о размере расходов страховщика, в том числе, о вознаграждении страховых посредников.

«Это позволит гражданам на основе открытой информации выбирать более ответственную страховую компанию с наиболее выгодными условиями договора, учитывая объем средств, которые уходят страховщикам и их посредникам, что прямо влияет на стоимость возможной компенсации при наступлении страхового случая», — отметила Яровая.

Решение принято на заседании комиссии правительства РФ по законопроектной деятельности сегодня, 18 мая.