Москва, , 11:13 — REGNUM Россия, потеряв два месяца, все-таки вынуждена пойти по пути выработки группового иммунитета по варианту Белоруссии, Швеции и Голландии (Нидерландов), отметил депутат Госдумы Алексей Куринный (КПРФ).

«То есть ситуация стабилизируется, только когда 70% населения перенесет новую инфекцию, или когда появится эффективная вакцина», — отметил Куринный в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент РФ возложил на глав регионов ответственность по принятию решений о дальнейшем выходе из карантинного режима на фоне пандемии коронавируса.

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