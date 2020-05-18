Джакарта, , 11:13 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что социальная помощь правительства будет распределена в полном объеме на этой неделе до праздника Ид аль-Фитр, сообщает Kompas.

«Всё будет закончено», — заявил президент на закрытом заседании кабинета министров 18 мая 2020 года.

По словам главы государства, на данный момент было распределено 25% денежной помощи. По этой причине Джоко Видодо попросил ускорить распределение социальной помощи, предметов первой необходимости и прямой денежной помощи. Есть надежда, что это может облегчить бремя, которое несут общины, пострадавшие от пандемии.

«Предоставьте местным органам власти, особенно сельским властям, гибкость в проведении оперативной политики на местах, чтобы облегчить процесс», — заявил президент.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии поручил упростить распределение социальной помощи.

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