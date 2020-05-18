, 10:31 — REGNUM Специальная делегация из Китая отправится в Израиль 18 мая для расследования причин смерти посла КНР Ду Вея. Об этом сообщает местное издание Haaretz.

В материале издания со ссылкой на собственные источники говорится, что в задачи специальной группы входит организация функционирования дипломатического представительства КНР в Израиле, а также организация отправки тела покойного посланника в Китай.

Напомним, Ду Вей был направлен в Израиль в феврале 2020 года. Утром 17 мая дипломата нашли мертвым в своем доме неподалёку от Тель-Авива.