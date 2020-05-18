Москва, , 10:31 — REGNUM В Госдуме заинтересовались законопроектом Минтруда о новых сроках выплат отчислений накопительной пенсии и видят в нем попытку снизить доходы граждан.

«Следите за руками и цифрами! Либерал-бюрократы продолжают фокусничать и снижать доходы граждан. Сейчас под ударом чиновников снова оказались пенсионеры», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Минтруд разработал законопроект «Об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2021 год». В соответствии с документом, с 2021 года срок расчета выплаты накопительной части жителей страны увеличится с 258 до 264 месяцев, или до 22 лет, пишут «Известия».

Вместе с тем продолжительность ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии правительство рассчитывает ежегодно, опираясь на данные о продолжительности жизни пенсионеров.

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