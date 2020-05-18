Киев, , 10:25 — REGNUM Треть жителей Украины поставили оценку «отлично» или «хорошо» президенту страны Владимиру Зеленскому за первый год правления, сообщила социологическая группа «Рейтинг». Результаты опроса опубликованы 18 мая на официальном сайте организации.

40% опрошенных считают, что Зеленский справился со своими обязанностями на «удовлетворительно», а около трети — «не удовлетворительно». Примечательно, что деятельность президента Украины лучше оценивают жители Центральной и Западной Украины, а хуже — жители востока страны.

По данным «Рейтинга», Зеленскому доверяет 57% опрошенных, не доверяет — 37%. При этом на возможных президентских выборах за него готовы проголосовать только 39,3% тех, кто определился с выбором.

Среди всех президентов Украины лучшим большинство считает Леонида Кучму — 20%, Владимира Зеленского — 16%, Леонида Кравчука — 13% и Петра Порошенко — 9%.

Опрос проводился 12−13 мая 2020 года. Всего было опрошено 3 тыс. человек на всей территории подконтрольной Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее политолог Вадим Карасёв заявил, что Зеленский и его команда не имеют собственной повестки дня, поэтому вынуждены продолжать курс Петра Порошенко.

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