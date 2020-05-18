Киев, , 10:08 — REGNUM Служба Безопасности Украины (СБУ) вызвала бывшего главу одесского «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Сергея Стерненко не для того, чтобы вручить ему подозрение в убийстве. Об этом сообщила 18 мая пресс-служба ведомства.

«Сергея Стерненко вызвали… для проведения отдельных следственных и процессуальных действий, которые на данный момент времени не связаны с объявлением ему о подозрении», — сказано в сообщении.

В данный момент у здания СБУ в центре Киева собралась группа поддержки радикала, включая нескольких депутатов Верховной рады от фракций «Слуга народа» и Голос, а также бывшего главу украинской таможни Максима Нефёдов.

«Что же всё-таки вручат, орден или назначение в правительство?» — иронизирует депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Максим Бужанский.

Ведущий телеканала «НАШ» Максим Назаров считает, что история со Стерненко стала «приговором» для президента Украины Владимира Зеленского:

«Мы то думали, что Зеленский чей-то там «приговор», а получилось, что обычный убийца Стерненко [приговор] для Зеленского. Очень показательная история», — написал журналист на своём Telegram-канале.

Напомним, Стерненко подозревают в совершении убийства в 2018 году, но никакого наказания он до сих пор не понёс. Более того, правоохранительные органы Украины объявили подозрение двум участникам конфликта с радикалом, причём в ходе столкновения один из них был убит.

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