Киев, 18 мая 2020, 10:08 — REGNUM Служба Безопасности Украины (СБУ) вызвала бывшего главу одесского «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Сергея Стерненко не для того, чтобы вручить ему подозрение в убийстве. Об этом сообщила 18 мая пресс-служба ведомства.
В данный момент у здания СБУ в центре Киева собралась группа поддержки радикала, включая нескольких депутатов Верховной рады от фракций «Слуга народа» и Голос, а также бывшего главу украинской таможни Максима Нефёдов.
Ведущий телеканала «НАШ» Максим Назаров считает, что история со Стерненко стала «приговором» для президента Украины Владимира Зеленского:
Напомним, Стерненко подозревают в совершении убийства в 2018 году, но никакого наказания он до сих пор не понёс. Более того, правоохранительные органы Украины объявили подозрение двум участникам конфликта с радикалом, причём в ходе столкновения один из них был убит.
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