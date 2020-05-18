Париж, , 09:09 — REGNUM Улицы Парижа оказались усыпаны использованными одноразовыми масками и перчатками, передает BFM TV.

С начала введения режима изоляции жители Парижа привыкли надевать защитную маску, когда выходят на улицу, но не у всех есть желание выбросить её в мусорное ведро. Таким образом, улицы столицы усыпаны использованными масками и перчатками.

«Это скандал, каждые двадцать метров есть мусорные баки», — протестует один из прохожих.

«Это недопустимо!» — сказал журналистам другой прохожий.

«Мы должны были дать им мётлы, они, эти люди, не заслуживают масок», — говорится в заявлении сборщиков мусора в Париже, опубликованном в Twitter.

https://twitter.com/eboueursdeparis/status/1260890173707104256

Мэрия Парижа призвала жителей к гражданскому духу.

«Мы должны продолжать защищать других и думать о людях, которые убирали улицы в течение всего срока изоляции», — объясняет Пол Симондон, помощник мэра Парижа, отвечающий за чистоту и утилизацию отходов.

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