Москва, , 09:07 — REGNUM Очередной саммит группы стратегического видения «Россия — исламский мир» примет Саудовская Аравия, подтвердил глава российского МИД Сергей Лавров. Об этом он заявил телерадиокомпании «Новый век» в рамках проекта «Tatarstan Today. Открытый миру».

Министр назвал формат группы очень полезным и перспективным начинанием, которое стало неотъемлемым элементом повестки дня в отношениях России и исламского мира. Его значение для внешней политики РФ подтверждается тем фактом, что шестой по счёту саммит вызвалась провести Саудовская Аравия, пояснил он.

«Это очень полезный формат, который мы всячески развиваем», — подчеркнул Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, созданием группы в 2006 году руководили бывший министр иностранных дел Евгений Примаков и бывший глава Татарии Минтимер Шаймиев. Она объединяет известных государственных и общественных деятелей из 27 стран, в том числе бывших глав правительств и внешнеполитических ведомств, крупнейших богословов.

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