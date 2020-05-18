Киев, , 09:01 — REGNUM Украинская власть продолжает по инерции отказываться от остатков финансового суверенитета страны, заявил политолог Вадим Карасёв 17 мая в эфире телеканала 112.ua.

По его словам, партия «Слуга народа» и президент Украины Владимир Зеленский не имеют своей программы и повестки дня. По этой причине они не могут выдвигать свои условия Международному валютному фонду (МВФ) и другим международным кредиторам.

«Они в инерции той парадигмы, которая была до них, которая получила своё выпуклое выражение при Порошенко (экс-президента Украины Петре Порошенко — ИА REGNUM)», — считает Карасёв.

Эксперт отметил, что слабая власть решила не ссориться с МВФ и принять закон о продаже земли, а также закон о национализированных банках, «ставящий западную олигархию над нашей судебной системой, фактически передавая часть нашего судебного суверенитета, часть финансового суверенитета в руки финансовых хищников».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Национального банка Украины Яков Смолий заявил, что Украина может получить первый транш от МВФ в конце мая или в начале июня 2020 года.

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