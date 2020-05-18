Сеул, , 08:48 — REGNUM В рамках международных усилий в борьбе с пандемией коронавируса правительство Южной Кореи предоставило Ирану оборудование для тестирования на коронавирус общей стоимостью $1 млн. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей посольства Южной Кореи в Тегеране.

По их словам, оборудование было передано медицинскому научно-исследовательскому Институту Пастера в Иране в знак дружбы между странами.

Напомним, что в апреле текущего года Южная Корея поставила в Иран стерилизаторы и устройства для проведения ПЦР-анализа общей стоимостью $200 тыс.

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По данным органов здравоохранения Ирана, по состоянию на 17 мая в стране выявлено 120 198 случаев заражения коронавирусом.