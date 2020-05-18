18 мая 2020 | Время чтения 11 мин

Наталия Николаева, , 09:47 — REGNUM Год памяти и славы, который отмечает в 2020 году вся страна и посвящён 75-летию Победы, в Чувашии фактически продолжится в 2021 году: указом врио главы республики Олега Николаева 2021 год объявлен Годом трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Он приурочен к одной из менее изученных страниц истории Великой Отечественной войны — строительству линии обороны в 1941—1942 годах, протяжённость которой составила 380 км, что позволило бы опоясать окопами и траншеями всю республику (расстояние между крайними северной и южной точками в Чувашии составляет около 200 км). 80 лет назад в республике развернулся свой масштабный фронт, который стал одним из символов трудового героизма и особым событием в истории народа Чувашии.

Строительство военно-полевых сооружений Госархив современной истории Чувашии

Помимо этого, Сурский рубеж до сих пор является самой масштабной стройкой в Чувашии: если на фронт было мобилизовано 208 тыс. жителей республики, то «на окопы» — более 170 тыс. человек, а по другим данным — 200 тысяч. При этом, по имеющимся сведениям, не менее 75% из них составляли женщины. То есть в Чувашии не только увековечат память о строителях Сурского рубежа, но и отдадут дань подвигу женщин, которые в тылу трудились до изнеможения, подрывая не только своё здоровье, но и отдавая жизнь.

Примечательно, что указ был подписан в день празднования 75-летия Победы, который связал Москву и Чебоксары. В режиме видеосвязи главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров и врио главы Чувашии Олег Николаев поздравили ветеранов и жителей Чувашии с 75-летием Великой Победы. Особые слова благодарности были высказаны труженице тыла из Красночетайского района Елене Васильевне Захаровой, которая приняла участие во встрече, представляя тружеников тыла и строителей Сурского рубежа.

Главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров, врио главы Чувашии Олег Николаев, труженица тыла из Красночетайского района Елена Васильевна Захарова Cap.ru

«Защитить правду о Победе»

На территории Чувашии не велись фронтовые сражения, но здесь шла битва в тылу. Колхозники и рабочие вносили вклад в обеспечение Красной армии — продовольствием, обмундированием, отдавали деньги на строительство военной техники. Эти факты, как правило, известны и задокументированы в архивах, являясь свидетельством героизма советского народа. И эти факты сегодня — оружие против попыток фальсификации истории, к чему призывал в своём послании президент России Владимир Путин.

«Для России 9 Мая — это самый великий и святой праздник… Наша память — не только дань уважения историческому прошлому, она служит нашему будущему, она закрепляет наше единство. Мы должны защитить правду о Победе, иначе что скажем нашим детям, если ложь как зараза будет расползаться по всему миру? Наглому вранью и попыткам переиначить историю мы должны будем противопоставить факты», — подчеркнул Владимир Путин.

И эта работа подхвачена регионами, в том числе в Чувашии.

«В год 75-летия Победы делается всё больше попыток исказить вклад советского солдата и трудового народа на фронтах и в тылу. Народ Чувашии внёс существенный вклад в Победу, наша задача — сделать всё возможное, чтобы сохранить эту память и передать подрастающему поколению», — сказал врио главы Чувашии Олег Николаев.

Он подчеркнул, что одним из примеров героизма в тылу является строительство оборонительных рубежей, которые возводились «народами Поволжья» в 1941—1942 годах — в регионах нынешнего ПФО. И этот подвиг ещё мало изучен, многие документы рассекречены. Эти линии обороны должны были в случае взятия Москвы задержать врага на подступах к Волге и Уралу.

Женский подвиг

Олег Николаев отметил, что народный подвиг, который был совершён в Чувашии в 1941—1942 годах при строительстве оборонительных рубежей, «однозначно имеет женское лицо»: орудием в тылу стали лопата, вилы и грабли. Они копали, несмотря на усталость и изнеможение, сильные морозы, скудную еду и быстро изнашивавшуюся при работе одежду. Бойцы поддерживали друг друга, ждали вестей с фронта и верили в Победу.

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Елена Васильевна Захарова Cap.ru

И одним из примеров героизма стала землячка руководителя республики, труженица тыла из Красночетайского района Елена Васильевна Захарова, которая рассказала о военном периоде на чувашском языке. Когда её призвали на строительство линии обороны, ей было 17 лет и она работала в родном колхозе: вместе со стариками и женщинами она отправилась рыть окопы вдоль Суры.

«Окопы копала недалеко от родной деревни. Из нашего села было всего трое мужчин, и то очень старые. Остальных всех призвали на войну. В основном работали женщины. Трудностей было немало. Как-то раз у меня лапти развалились, а было сыро и холодно. Нога моя так замерзла, что онемела. Пыталась ее массировать, но толку нет, все равно ступать больно. Еле отошла в сторонку. Сижу, плачу, не знаю, что делать дальше. Это увидели другие, успокоили и отправили домой.

«Не горюй, всё будет хорошо», — говорили они. Так друг друга и подбадривали», — рассказала Елена Васильевна.

«Вы являетесь олицетворением подвига чувашских женщин. Когда мужчины ушли на фронт, вы взяли на себя тяжелый груз всех бытовых проблем, но дополнительно перед вами была поставлена новая задача — обеспечить резервный рубеж защиты в случае чрезвычайной ситуации. Вы с этой задачей справились в отсутствие всяких технологий благодаря самоотверженному труду и всецелой самоотдаче. На вашем примере мы растим наших детей, воспитываем подрастающее поколение», — сказал ветерану руководитель региона.

Отметим, что во время строительства оборонительных рубежей самой ходовой, востребованной и удобной обувью оказались лапти, в которые переобувались и городские жители.

Раздел из книги об истории, посвящённый строительству Сурского рубежа Cap.ru

Напомним, если на фронт из республики ушли 208 тыс. человек, то на строительство оборонительных рубежей было мобилизовано 170 тыс. человек (по другим данным, до 200 тыс. человек), из них не менее 75% — женщины. Также «на окопы» призывались старики, подростки, оставшиеся в колхозах мужчины. И также вручались повестки, как при призыве на фронт, а отказ с учётом военного времени считался дезертирством и строго карался. Линии обороны строились вручную, без выходных, даже если температура превышала 40 градусов мороза.

Сурский рубеж — «символ и центр памяти»

Тему строительства Сурского рубежа ИА REGNUM начало вести пять лет назад. Главный редактор, кандидат исторических наук Модест Колеров признался, что узнал о Сурском рубеже более десяти лет назад во время одной из поездок в Чебоксары, подчеркнув, что «это общенациональный подвиг, который совершили женщины и девушки Чувашии». По инициативе главного редактора был создан проект ИА REGNUM «Забытый фронт в тылу: как строился Сурский рубеж в Чувашии».

«Это общенациональный подвиг, который совершили женщины и девушки Чувашии. Это страшный подвиг. Поскольку нужда в Сурском оборонительном рубеже могла возникнуть только в результате катастрофы — оставлении нашими войсками Москвы, падении Москвы, если бы наша Красная армия отступила к Казани, а столица отступила в Свердловск. В этот момент на нашу страну вполне могли напасть — с юга Турция, а с востока — Япония. И вот в этот момент, зная, понимая как минимум сердцем всю степень катастрофы, девушки и женщины отдают все свои силы и, может быть, жизнь на этом строительстве. Вот так мы победили. Сурский рубеж, поскольку это рубеж на центральном направлении фашистского удара против нашей страны, — это символ и центр памяти. И в центре этого памятника стоит Чувашская Республика и чувашский народ», — сказал главный редактор ИА REGNUM.

Модест Колеров подчеркнул, что о Сурском рубеже «должна знать вся страна», так как он является ярким символом того, что «наш народ был готов бороться даже посреди катастрофы»:

«Мы присутствуем при настоящем историческом чуде. Это чудо — активное восстановление памяти о крупнейшем историческом подвиге народа Чувашии и чувашского народа. Ясно, что главным событием для истории каждого народа СССР была Великая Отечественная война. Но главным личным, индивидуальным, особым событием в истории народа Чувашии и чувашского народа, несомненно, является строительство Сурского оборонительного рубежа во время Великой Отечественной войны. Это общенациональный подвиг».

Главный редактор ИА REGNUM также выступил за рассекречивание архивных документов о строительстве Сурского рубежа, особенно в части потерь бойцов (так называли тех, кто строил окопы), чтобы поимённо вспомнить тех, кто погиб при возведении линии обороны.

Олег Николаев поблагодарил ИА REGNUM за проводимую информационную работу и заметил, что их публикации о Сурском рубеже побуждали его лично больше интересоваться историей своего народа и той территорией, где все это происходило. По его словам, тема строительства Сурского рубежа — очень важна для Чувашии. За вклад в увековечивание памяти о строительстве Сурского и Казанского оборонительных рубежей Олег Николаев наградил Модеста Колерова медалью «100-летие образования Чувашской автономной области».

Главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров награждён памятной медалью Cap.ru

Увековечивание памяти

9 мая врио главы республики Олег Николаев объявил 2021 год в Чувашии Годом, посвященным трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Именно в следующем году исполняется 80 лет с начала строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Кабинету министров поручено создать оргкомитет и разработать план мероприятий, приуроченных к этой памятной дате.

Врио главы Чувашии Олег Николаев подписывает указ «Об объявлении в Чувашской Республике 2021 года Годом, посвященным трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей» Cap.ru

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«Это только начало очень большого и серьёзного пути. Тема строительства Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода в Чувашии получит государственный статус, и память об этом будет увековечена. Наш нравственный долг — вместе изучить забытый подвиг тыла и увековечить память исторического прошлого», — заявил Олег Николаев.

Указ Cap.ru

Подписанный указ Cap.ru

Он поддержал предложение Модеста Колерова в части проведения научных исследований и поимённого установления тех, кто погиб при строительстве Сурского рубежа. Руководитель республики также отметил, что планируется учредить памятную медаль в честь 80-летия строительства оборонительных рубежей в Чувашии.

События в честь Сурского рубежа

Память строителей Сурского рубежа почтили не только в Чебоксарах и Москве, но и в Алатыре: начальник отдела Алатырского районного отдела судебных приставов Юрий Гудков возложил цветы к месту строительства рубежа, который начали восстанавливать в прошлом году.

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Юрий Гудков возложил цветы Cap.ru

В Алатыре: на месте строительства линии обороны Cap.ru

Отметим также, что в год 75-летия Победы «Чувашское книжное издательство» выпустило книгу «День Победы приближали, как могли. Чувашия в годы Великой Отечественной войны», где отдельная глава посвящена строительству оборонительных рубежей в Чувашии. А республиканская детско-юношеская библиотека проведет ряд мероприятий, посвященных Сурскому рубежу и Казанскому обводу.

В Алатыре: на месте строительства линии обороны Cap.ru

Указ № 134

Публикуем полностью указ № 134 «Об объявлении в Чувашской Республике 2021 года Годом, посвященным трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей», подписанного врио главы Чувашии Олегом Николаевым 9 мая 2020 года.