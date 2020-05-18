Париж, , 08:29 — REGNUM Министр обороны Франции Флоренс Парли подчеркнула «главную роль» бюджета вооруженных сил в поддержке оборонной промышленности страны, сообщает Le Figaro.

«Мы должны сыграть важную роль в удовлетворении потребностей наших сил и в поддержке всей оборонно-промышленной и технологической базы, ее больших групп и тысяч ее малых и средних предприятий», — заявила Флоренс Парли.

Оборонная промышленность во Франции представляет около 200 000 рабочих мест, большинство из которых высококвалифицированные. Многие компании в оборонном секторе также имеют часть своей деятельности в гражданском секторе, особенно в авиационной отрасли, очень сильно пострадавшей от пандемии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон почтил память погибших солдат перед памятником бойцам битвы за Францию.

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