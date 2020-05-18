Москва, , 08:28 — REGNUM Подготовка запланированным к проведению с 23 августа по 5 сентября Армейским международным играм 2020 года (АрМИ-2020) проходит в плановом порядке. Об этом 18 мая сообщил заместитель министра обороны России генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров.

«В настоящее время отборочные этапы конкурсов АрМИ-2020 до окружного успешно завершены, скоро начнётся Всеармейский этап соревнований», — заявил он в интервью изданию «Красная звезда».

Также он уточнил, что к участию в конкурсе должно быть привлечено максимальное возможное число новых участников из числа военнослужащих, однако при этом прошлогодние победители Игр не будут принимать в конкурсе участия.

«Подготовка личного состава подразделений будет проходить в хорошо зарекомендовавшей себя соревновательной форме», — отметил Евкуров и добавил, что в это входят как конкурсы для офицерского состава, так и конкурсы, которые уже стали популярными при проведении Игр.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, в конце января текущего года Россия направила приглашения для участия в конкурсе АрМИ-2020 двадцати странам, включая страны-члены Североатлантического блока.