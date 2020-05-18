Красноярск, , 08:23 — REGNUM Губернатор Красноярского края Александр Усс 18 мая вылетел в Северо-Енисейский район края.

Александр Усс вылетел в Северо-Енисейский район Скриншот со страницы Александр Усса в Instagram

Усс проведёт в Северо-Енисейском районе расширенное заседание оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса на территории края, говорится на странице губернатора в инстаграме.

Как сообщало ИА REGNUM, в Северо-Енисейском районе Красноярского края ранее был выявлен очаг коронавируса на крупнейшем золотодобывающем предприятии региона «Полюс».

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18 мая стало известно, что в Красноярский край перебросили военных и технику для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Подразделения полка развернут в районе посёлка Еруда Северо-Енисейского района полевой лагерь на тысячу койко-мест.

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