Хабаровск, , 08:16 — REGNUM В связи с сохраняющейся угрозой распространения новой коронавирусной инфекции планируется более чем в 2,5 раза увеличить количество призывников, остающихся для прохождения службы в домашнем регионе, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.

В связи с необходимостью противодействия распространения COVID-19 командование приняло решение значительно уменьшить количество команд призывников на различных пересадочных пунктах: вокзалах, аэропортах и других.

«Принято решение более 80% призывников оставить проходить службу по призыву в домашнем регионе, — говорится в сообщении командования ВВО. — Ранее этот показатель составлял менее 30%».

По прибытию в воинскую часть все новобранцы пройдут обязательный двухнедельный карантин и экспресс-тестирование на наличие вируса SARS-CoV-2.

Всего Восточный военный округ в рамках весеннего призыва планирует привлечь к службе в армии более девяти тысяч человек.