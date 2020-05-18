Париж, , 08:05 — REGNUM Во Франции около 150 000 учеников средней школы вернутся к учебе после двух месяцев режима изоляции, сообщает Le Figaro.

Известно, что учащиеся возвращаются в классы в понедельник, 18 мая, в регионах, менее затронутых эпидемией, «зеленых зонах», которые все еще боятся второй волны. Школьники из четырех регионов «красной зоны», включая Иль-де-Франс, будут ждать до конца месяца, чтобы узнать, вернутся ли они в классы.

«Мы переставляем классы, убираем мебель, чтобы не нарушать санитарный протокол, мы наклеиваем скотч на пол … Мы заново изобретаем новую школу за очень короткий промежуток времени», — недавно призналась Одри Шанона, директор средней школы в Ла-Рошели.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал к единству страны во время визита в департамент Эна.

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