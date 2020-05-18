Новосибирск, , 07:58 — REGNUM Новосибирские медики получат доплаты за работу с пациентами с коронавирусом до 18:00 (время местное) сегодня, 18 мая. Об этом на оперативном совещании заявил губернатор региона Андрей Травников. «Все медики, которые перерабатывают, должны в мае получить столько же, сколько и в апреле. Если необходимо, задействуем областной бюджет», — цитируют «Вести Новосибирск» главу региона. Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по данным новосибирского минздрава, 4144 сотрудника медорганизаций получили компенсационные выплаты за работу с пациентами с коронавирусом за апрель.

Тем временем новосибирские следователи начали проверку после появления в СМИ информации о нарушениях прав медицинских работников.

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