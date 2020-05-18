Оренбург, , 07:23 — REGNUM В Оренбургской области режим самоизоляции граждан продлен по 31 мая. Губернатор Денис Паслер внес изменения в Указ о мерах по противодействию распространению COVID-19 в регионе.

С 18 июня на территории Оренбуржья возобновляют свою работу туристические агентства. Бронирование мест, прием и размещение лиц в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), гостиницах приостановлено до 1 июня.

Возобновляется оказание услуг в помещениях многофункциональных центров. При этом посетители должны соблюдать социальную дистанцию, работники и клиенты должны использовать средства индивидуальной защиты — маски и перчатки.

«По 31 мая в регионе сохраняем ограничительные меры. Благодаря этому нам удается держать ситуацию с распространением заболевания COVID-19 под контролем. Да, постепенно мы снимаем ограничения — но для каждой территории подход должен быть свой, с учетом конкретной ситуации по коронавирусу.­ Поэтому, прежде чем открывать любые общественные места и магазины, Роспотребнадзор будет адресно отрабатывать все условия, при которых они смогут начать работу», — отметил глава региона Денис Паслер.

Добавим, на 17 мая в Оренбургской области выявлено 1470 носителя коронавируса, в том числе предварительно положительные и подтвержденные референс-центром случаи. Выздоровели 602 пациента, получавшие лечение от коронавирусной инфекции. Скончались пять пациентов.