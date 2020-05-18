Вашингтон, , 06:22 — REGNUM Сокращение экономических показателей США на фоне эпидемии коронавируса в пиковых значениях может достигнуть 30%, заявил председатель совета управляющих ФРС США Джером Пауэлл, передает CNBC.

Несмотря на схожесть ситуации со временами Великой депрессии 1930-х, когда уровень безработицы достигал значений в 25%, Пауэлл перечисляет несколько значимых на его взгляд различий.

Причиной экономического спада является не раздутый «пузырь активов», а экономическое «самозамораживание» как вынужденная мера борьбы с эпидемией COVID-19. В то же время Федеральная резервная система и Конгресс США приняли срочные необходимые меры для поддержки граждан и экономики в целом.

«Я думаю, что есть хороший шанс, что в третьем квартале будет положительный рост», — комментирует ситуацию Пауэлл.

По данным главы ФРС, безработица на текущий момент составляет 14,7%, и этот показатель продолжает расти. Только за последние два месяца заявки на пособие по безработице подали около 36,5 млн американских граждан.

Напомним, США остается страной-лидером по количеству выявленных случаев COVID-19. Среди более чем 4,7 млн инфицированных почти 1,5 млн приходится на территорию США.