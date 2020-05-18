Киев, , 05:53 — REGNUM Украинский журналист не смог получить ответа на вопрос об «аннексии» Крыма от проживающего в Киеве российского юмориста и бывшего участника команды КВН «Уездный город» Сергея Писаренко, следует из интервью, опубликованного на канале ISLND TV.

После разговора о русско-украинских отношениях, в ходе которых Писаренко высказал убежденность в том, что оба народа остаются близки, несмотря на то, что кто-то продолжает сталкивать их, блогер Иванов перешел к обязательному в таких случаях вопросу.

«Я должен это спросить, иначе меня не поймут, — предварил ведущий свое высказывание. — Как вы воспринимаете вопрос Крыма, аннексии Крыма».

В ответ российский юморист порекомендовал блогеру закончить политические беседы.

«Я приехал сюда говорить о творчестве, а вы начинаете меня уже чёрти-куда тащить», — заявил Писаренко и выразил готовность покинуть студию.

Напомним, вопрос принадлежности Крыма часто используется на Украине для постановки маркера «свой-чужой». Так, многие деятели российской эстрады были лишены права въезда на Украину из-за поддержки решения жителей Крымского полуострова о вхождении в состав Российской Федерации.