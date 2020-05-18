Вашингтон, , 05:23 — REGNUM Увольнение генинспектора Госдепа США Стивена Линика связано с проверкой отношений госсекретаря Майка Помпео с его подчинёнными, утверждает телеканал NBC со ссылкой на источники в американском Конгрессе.

По их данным, Помпео заставлял одного из сотрудников Госдепартамента выгуливать его собаку или забирать вещи из прачечной, что не входит в служебные обязанности. Также якобы Помпео поручал заказывать стол в ресторане для него и своей супруги.

По данным телеканала, такие жалобы от работников Госдепа США поступали генинспектору. Якобы именно это стало причиной отстранения Линика от его должности.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая демократы в Конгрессе США начали проверку решение американского лидера Дональда Трампа об увольнении генерального инспектора Госдепа Стивена Линика. По их мнению, это решение было пролоббировано госсекретарем Майком Помпео и носило политически ангажированный характер.

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