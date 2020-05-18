Вашингтон, , 01:58 — REGNUM Попытки китайских властей вмешаться в деятельность американских СМИ в Гонконге могут быть истолкованы как посягательство на его автономию, говорится в заявления госсекретаря США Майка Помпео, 17 мая сообщается на странице в Twitter пресс-службы госдепа.

По его словам, в Вашингтоне обеспокоены намерениями властей Китая повлиять на работу журналистов американских СМИ. Помпео отметил, что это может заставить США пересмотреть соглашения о статусе Гонконга.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года в США был принят закон о «Защите прав человека и демократии в Гонконге».

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