Багдад, , 01:50 — REGNUM Двое боевиков из террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были ликвидированы результате боевого столкновения в мухафазе Салах-эд-Дин в Ираке, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его данным, силы местной полиции столкнулись с террористами в пустынной местности на западе мухафазы. В результате столкновения погибли двое боевиков, пятеро полицейских были ранены.

Отмечается, что бой произошел в ходе спецоперации по поиску недобитых боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM 16 мая боевики из «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили о желании освободить из тюрем Ирака своих сторонников. Также они пригрозили усилением атак на иракских силовиков.

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