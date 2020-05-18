Мадрид, , 01:39 — REGNUM Сотни протестующих вышли на улицы Мадрида протестовать против правительства и карантинных мер, сообщает 18 мая Explica.

Протестующие жители столицы Испании, которым в связи с ослаблением карантина разрешены прогулки с соблюдением социальной дистанции, оригинально оформили свой протест. В руках граждане, шествующих по разным сторонам улицы в разных направлениях, по которым выбивали ритм ложками или половниками. Акция длилась чуть более часа.

Протестующие также выкрикивали лозунги «Свобода!» и «Санчес в отставку!». На плечах у многих были испанские флаги. Находящиеся в домах люди поддерживали протестующих исполнением национального гимна.

Прибывшие к месту проведения акции на нескольких грузовиках полицейские наблюдали за акцией, но не вмешивались и проходу людей не препятствовали.

Сообщается, что организаторы «прогулок протеста» анонсировали аналогичные мероприятия и в других районах Мадрида.

Напомним, в Испании выявлено более 230 тысяч инфицированных COVID-19, из них 27,5 тысяч скончались.