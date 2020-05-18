Сан-Сальвадор, , 00:52 — REGNUM Президент Сальвадора Найиб Букеле продлил режим чрезвычайной ситуации в стране в связи с пандемией коронавируса без предварительного одобрения конгресса, сообщает Reuters.

Сообщается, что впервые режим ЧС был объявлен с одобрения конгресса Сальвадора в марте, а затем продлен в апреле. Однако срок ограничительных мер истекал 17 мая, в связи с чем президент страны единолично объявил продление режима ЧС. Из-за этого шага генпрокурор Сальвадора заявил о возможном расследовании столь неконституционного шага сальвадорского лидера.

Отметим, что к 18 мая в Сальвадоре было подтверждено 1338 случаев заражения коронавирусом нового типа. Жертвами осложнений COVID-19 стали 27 человек.