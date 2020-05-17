Луганск, 17 мая 2020, 23:54 — REGNUM Более полумиллиона жалоб на бесчинства ВСУ поступили за два дня в украинское минобороны, сообщает 17 мая «ЛуганскИнформЦентр».
По словам официального представителя Народной милиции ЛНР Якова Осадчего, жалобы поступают на сайт украинского военного ведомства, которое проводит соцопрос (13 мая — 12 июня) о привлекательности военной службы среди украинцев.
Жалуются люди на «отъём гуманитарной помощи» со стороны ВСУ у жителей Троицкого, которая была передана им представителями международного комитета Красного Креста.
Военнослужащие пожаловались на задержку выплат денежного довольствия. Были и анонимные сообщения о приказах ряда командиров стрелять по населённым пунктам Донбасса.
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