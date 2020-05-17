Луганск, , 23:54 — REGNUM Более полумиллиона жалоб на бесчинства ВСУ поступили за два дня в украинское минобороны, сообщает 17 мая «ЛуганскИнформЦентр».

По словам официального представителя Народной милиции ЛНР Якова Осадчего, жалобы поступают на сайт украинского военного ведомства, которое проводит соцопрос (13 мая — 12 июня) о привлекательности военной службы среди украинцев.

Осадчий «За первые двое суток работы интерактивной платформы на сайт минобороны вместо позитивных откликов и анкет поступило свыше 500 тысяч обращений и жалоб жителей Украины и, в частности, временно оккупированных территорий ДНР и ЛНР, на бесчинства военнослужащих ВСУ и национальной гвардии в зоне «ООС».

Жалуются люди на «отъём гуманитарной помощи» со стороны ВСУ у жителей Троицкого, которая была передана им представителями международного комитета Красного Креста.

Военнослужащие пожаловались на задержку выплат денежного довольствия. Были и анонимные сообщения о приказах ряда командиров стрелять по населённым пунктам Донбасса.

Осадчий «Однако жалобы местных жителей и военнослужащих ВСУ так и не дошли до министра обороны».

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