Вашингтон, , 23:53 — REGNUM Президент США Дональд Трамп в подходящий для этого момент примет решение, как получить от Китая компенсацию за пандемию коронавируса, заявил 17 мая глава госдепа Майк Помпео в интервью изданию Washington Examiner.

По его словам, перед этим мир должен справиться в пандемией. Затем США «проинформируют» весь мир, что Коммунистическая партия Китая скрывает информацию о коронавирусе, а потом мир «сплотится, чтобы заставить Китай платить до тех пор, пока он не изменит своё поведение».

«Когда эти первые два этапа будут пройдены, президент США примет решение о том, как лучше добиться, чтобы Китай осознал свою вину и согласился выплатить компенсации тем, кто в США пострадал от вируса», — сказал Помпео.

Как сообщало ИА REGNUM, Вашингтон продолжает обвинять Китай в ситуации, которая сложилась в США с пандемией коронавируса. Никаких доказательств при этом не представляется.

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