* ИГ — запрещённая в России организация

Киев, , 23:42 — REGNUM Обвиняемый в Грузии в пособничестве террористической деятельности гражданин этой страны Цезарь Тохосашвили депортирован с Украины, сообщили 17 мая в пресс-службе грузинской Службы Госбезопасности.

Тохосашвили (его прозвище Аль Бара Шишани) обвиняется в связях с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, Тохосашвили был задержан на Украине 12 ноября 2019 года как разыскиваемый Интерполом пособник исламистов.

По имеющимся данным, он участвовал в составе ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в боевых действиях в Сирии против войск Дамаска.

Следствие установило его связь с так называемым военным министром ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Умар аш-Шишани, известного в Грузии как Тархан Батирашвили.