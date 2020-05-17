Брюссель, , 23:39 — REGNUM Европейский союз приветствует соглашение, заключенное между президентом Афганистана Ашрафом Гани и его политическим оппонентом Абдуллой Абдуллой, заявил 17 мая в своем аккаунте в «Твиттер» представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Он отметил, что этот важный шаг позволит объединить Афганистан.

«Афганистан будет сильнее объединенным, а не разделенным», — написал Боррель.

«Сейчас необходимо заняться преодолением кризиса COVID-19, насущными нуждами афганского народа и подготовкой мирных переговоров», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая Гани и Абдулла подписали политическое соглашение для преодоления политического кризиса, начавшегося по итогам выборов, прошедших в Афганистане в сентябре 2019 года.

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