Москва, , 23:30 — REGNUM Абсурдность этих обвинений, вызывавших в памяти произведения Кафки, была очевидна с самого начала. Так депутат Госдумы, член Комитета по международным делам Елена Панина («Единая Россия») прокомментировала заявление главы МВД Чехии Яна Гамачека, признавшего, что у него нет никаких доказательств того, российский дипломат якобы вез в Прагу яд рицин для отравления пражских чиновников, организовавших снос памятника маршалу Коневу.

«Вероятно, чешские власти наконец-то осознали, что продолжать эту линию дальше — это значит ставить в глупое положение и дискредитировать самих себя.

Другая причина заключается в том, что участвовавшие в антироссийской провокации чешские политики уже отыграли свою роль, попытавшись создать в европейском информационном поле негативный фон вокруг празднования 75-летия Победы над фашизмом», — подчеркнула Елена Панина.

В то же время, по мнению политика, смехотворная провокация вокруг «отправления» пражских муниципальных чиновников закончилась провалом.

«Если кто и пострадал от этой истории, так это репутация самой Чехии», — констатировала Панина.

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