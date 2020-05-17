Киев, , 23:27 — REGNUM Новую партию («Партию мэров») хотят создать на Украине, передаёт 17 мая ICTV.

По словам киевского мэра Виталия Кличко, он и глава города Днепропетровска (по-украински — Днепр) Борис Филатов проводят переговоры о новой партии. Переговоры ведутся с мэрами других городов Украины.

Это делается с расчётом на предстоящие осенью местные выборы. Кличко отметил, что «местное самоуправление на сегодняшний день нужно защищать». Главы украинских городов решили создать новую политическую силу, которая бы отстаивала «интересы общин».

Филатов заявил, что треть избирателей на Украине разочарована во всех партиях и это как раз случай дать им альтернативу. Ориентировочные сроки регистрации — время перед выборами в местные органы власти.

Напомним, муниципальные выборы на Украине состоятся 25 октября 2020 года.

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