Пекин, , 22:57 — REGNUM Специальная группа по расследованию обстоятельств смерти в Израиле китайского посла Ду Вэя отправится 18 мая из Китая, пишет 17 мая Haaretz.

Когда обстоятельства смерти и прочая, связанная с этим делом информация, будут выяснены, китайские делегаты организуют отправку тела умершего в Китай.

Уточняется, что в Израиль полетит в составе китайской группы один из членов семьи Ду Вэя.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о кончине Ду Вэя в Израиле стало известно утром 17 мая. Китайские власти официально сообщили, что, по предварительным данным, смерть дипломата была связана с состоянием его здоровья.

При этом китайские власти отметили, что обстоятельства смерти соотечественника нужно расследовать.

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