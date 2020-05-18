Приштина, , 01:44 — REGNUM С понедельника 18 мая в Косово вступит в силу очередной пакет по смягчению мер, по ограничению распространения коронавируса.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, разрешенное время пребывания на улице для граждан было увеличено до 4 часов, причем втрое увеличилось число людей, которые могут выходить на улицу одновременно. Теперь граждане могут покидать свои дома два раза в сутки по два часа в период времени, соответствующий их персональному времени.

Полностью разрешена розничная торговля, откроются парикмахерские, стоматологические клиники, гастрономия, железнодорожный, городской и междугородний транспорт (по пропуску), музеи и галереи.

Такой карантинный режим будет действовать с 18 мая по 1 июня.