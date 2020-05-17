* Ан-Нусры" — запрещённая в России организация

Дамаск, , 22:47 — REGNUM Боевики террористической группировки «Джебхат Ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обстреляли со своих позиций населённые пункты в трёх сирийских провинциях, сообщил 17 мая на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлев.

Всего за сутки были обстреляны девять поселений на территории провинций Идлиб, Алеппо и Латакия.

«Зафиксировано три обстрела населенного пункта Джубас, один обстрел населенного пункта Квкаба, один обстрел населенного пункта Мардих, один обстрел населенного пункта Кафер-Баттих, один обстрел населенного пункта Маарет-Мухос в провинции Идлиб, один обстрел населенного пункта Урум-эс-сугра, один обстрел населенного пункта Хербет-Джезрая, один обстрел населенного пункта Кафер-Таала в провинции Алеппо, один обстрел населенного пункта Сальма в провинции Латакия со стороны позиций террористической организации «Джабхат Ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), — сказал Олег Журавлев.

При этом он подчеркнул, что с позиций незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, обстрелов за минувшие сутки зарегистрировано не было.

*"Джебхат Ан-Нусра» — организация, деятельность которой запрещена в РФ.

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