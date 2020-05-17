Вашингтон, , 22:01 — REGNUM Критика в адрес американских властей из уст бывшего президента США Барака Обамы неуместна. Об этом американский президент Дональд Трамп сообщил 17 мая журналистам.

Комментируя заявление Обамы о том, что Трамп и его команда неэффективно борются с пандемией, 45-й президент США заявил:

«Послушайте, он был некомпетентным президентом. Это всё, что я могу сказать».

Глава Штатов добавил, что сам лично обличительную речь Обамы не слышал.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Обама 16 мая заявил, что команда Трампа не понимает, что делает. Об этом, по его словам, говорят все действия власти в ситуации с пандемией.

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