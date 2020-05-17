Каир, , 21:43 — REGNUM Стали известны подробности российско-египетского соглашения о произведстве для ВВС Египта партии российских многофункциональных истребителей Су-35, сообщает 17 мая интернет-портал Menadefense.net.

По утверждению портала, Россия и Египет подписали этот контракт 19 марта 2018 года. Соглашение подразумевает поставку ВВС Египта не менее 24 истребителей Су-35.

Уточняется, что первые два истребителя Су-35 должны быть поставлены в Египет до конца 2020 года, а полностью контракт должен быть исполнен в 2023 году.

Напомним, в 2019 году Вашингтон отреагировал на сообщения СМИ об этой сделке угрозами ввести против Каира санкции. Тем не менее, на совместное письмо Пентагона и госдепа США министру обороны страны власти Египта ответили, что рассматривают это как «вмешательство США во внутренние дела» и заявили, что не откажутся от российского вооружения.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая в СМИ опубликовали неофициальную информацию о начале сборки на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре первых истребителей Су-35 для Египта.

Напомним, на сегодняшний день из всех иностранных государств российские истребители Су-35 имеет на вооружении только Китай.

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