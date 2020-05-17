Пекин, , 21:38 — REGNUM Кончина китайского посла в Израиле Ду Вэя в ночь на 17 мая была вызвана плохим состоянием его здоровья, передаёт Центральное телевидение Китая.

Комментируя сообщение о найденном в городе Герцлия (Израиль) теле дипломата, официальные власти заявили, что кончина связана с состоянием здоровья, но что нужна дополнительная проверка информации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, факт смерти Ду Вэя в Герцлии утром 17 мая подтвердили в израильском МИД.

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