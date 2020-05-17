Вашингтон, , 21:25 — REGNUM Незаконным может оказаться увольнение американским президентом Стивена Линика, генерального инспектора Госдепа, передаёт 17 мая CBS.

По словам спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, незаконным оно может оказаться, если президент Штатов Дональд Трамп руководствовался при решении уволить Линика личными мотивами.

Демократ аргументировала свои подозрения тем, что Трамп при увольнении назвал единственную причину — «утрату доверия» к Линику. Она считает, что Трамп просто не хочет, чтобы было доведено до конца начатое Лиником расследование.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 мая Трамп уведомил Пелоси о планах уволить Линика. По данным СМИ, Линика Трампу посоветовал уволить госсекретарь США Майк Помпео.

В итоге демократы решили расследовать ситуацию с отставкой Линика. По версии главы комитета по иностранным делам Палаты представителей Элиота Энгела, инициатива Помпео, вероятно, вызвана тем, что Линик начал расследование о злоупотреблениях со стороны самого Помпео.

Читайте ранее в этом сюжете: В Конгрессе США начали проверку увольнения Трампом инспектора Госдепа