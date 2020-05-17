Ашхабад, 17 мая 2020, 21:15 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановление о присоединении страны к Всемирной торговой организации в качестве наблюдателя. Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел.
По его поручению в тот же день туркменское правительство направило письмо-заявку на получение Туркменией статуса страны-наблюдателя в ВТО.
Внешнеполитическое ведомство отмечает, что вопрос о принятии Туркмении во Всемирную торговую организацию в качестве наблюдателя будет рассмотрен уже на ближайшем заседании генерального совета ВТО.