Ашхабад, , 21:15 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановление о присоединении страны к Всемирной торговой организации в качестве наблюдателя. Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел.

По его поручению в тот же день туркменское правительство направило письмо-заявку на получение Туркменией статуса страны-наблюдателя в ВТО.

Внешнеполитическое ведомство отмечает, что вопрос о принятии Туркмении во Всемирную торговую организацию в качестве наблюдателя будет рассмотрен уже на ближайшем заседании генерального совета ВТО.